Além de Macky Sall, quatro candidatos da oposição vão disputar a liderança daquele país da África Ocidental com 15,8 milhões de habitantes e que nunca foi palco de um golpe de Estado.

Em 14 de janeiro, o Conselho Constitucional senegalês anunciou ter aceitado as candidaturas de Macky Sall; do ex-primeiro-ministro Idrissa Seck; do deputado Ousmane Sonko, figura relevante da oposição; do candidato do Partido da Unidade e da Liberdade (PUR), El Hadji Issa Sall, e de um candidato próximo do ex-Presidente Abdoulaye Wade (2000-2012), Madicke Niang.

A nota ficou marcada pela rejeição das candidaturas de dois dos principais rivais do Presidente em exercício: Karim Wade – filho do ex-Presidente Abdoulaye Wade – e Khalifa Sall, dissidente do Partido Socialista e ex-presidente de Dacar, que viram as suas candidaturas às presidenciais serem rejeitadas por condenações judiciais.

Situado junto ao oceano Atlântico, o Senegal tem uma população de 15,8 milhões de pessoas com uma média de idades de 19 anos.