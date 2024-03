"Uma explosão causou um incêndio na base militar de Tiraspol", indicou o Ministério da Segurança do Estado desta república autoproclamada, citado pelos meios de comunicação russos locais.

"Foi estabelecido preliminarmente que a explosão foi causada por um ataque kamikaze com um drone", acrescentou, garantindo que o aparelho procedia da região ucraniana de Odessa. Os funcionários separatistas afirmaram que não houve feridos e abriram uma investigação criminal.

O ataque foi qualificado pela Ucrânia como uma "provocação" russa. "A Rússia provocou na Transnístria com um ataque de drone kamikaze contra uma unidade militar", afirmou em comunicado o Conselho de Segurança ucraniano, que acusa o governo russo de querer "uma escalada" na situação da região.

Por sua vez, a Moldávia rejeitou as afirmações das autoridades separatistas e classificou a versão como uma "tentativa de provocar medo e pânico". "As autoridades em Chisinau, em contacto com a parte ucraniana, não confirmam nenhum ataque contra a região da Transnístria", assegurou o governo em comunicado.

A televisão pública da Transnístria publicou na sua conta no Telegram um vídeo de vigilância que mostrava um projétil a atingir um helicóptero militar, que explodiu e pegou fogo.

Transnístria é uma região predominantemente de língua russa que dependeu por muito tempo do apoio de Moscovo e que se separou da Moldávia, um país pró-europeu, de língua romena e fronteiriço com a Ucrânia, após a queda da União Soviética.

No final de fevereiro, as autoridades desta república solicitaram à Rússia "medidas de proteção" contra a "crescente pressão", segundo elas, dos moldavos.

A Transnístria faz fronteira com a região ucraniana de Odessa, que as forças russas não conseguiram conquistar quando invadiram a Ucrânia em fevereiro de 2022.

A região separou-se após uma breve guerra contra o Exército moldavo em 1992. Segundo números oficiais, a Rússia mantém 1.500 militares por ali, com o objetivo de desempenhar uma missão de manutenção da paz.