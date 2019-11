Regulamentação — com que grau de urgência e por onde deve passar

"Precisamos de ser cuidadosos com a regulação", voltou a tomar a palavra Michael O’Flaherty. "Temos de a aplicar lentamente, com cuidado e com atenção. Não podemos, por exemplo, proibir anúncios políticos ou aceitá-los indiscriminadamente; experimentemos, testemos de uma força balanceada", desafiou. O’Flaherty vê o uso de dados por grandes empresas como algo não necessariamente mau e que até tem permitido alguns "avanços para a humanidade".

Para a diretora executiva e fundadora do The Fund for Global Human Right "existe alguma urgência" na regulamentação. E Regan Ralph apresentou três players que devem tomar a dianteira: os governos, as empresas e os cidadãos.

No primeiro caso, crê que os governos devem estar dispostos a estabelecer e fazer cumprir a regulamentação, ainda que não seja algo que "tome como certo nesta altura, nesta realidade geopolítica em que vivemos".

No segundo, diz, "precisamos que as empresas pensem no papel que têm nisto tudo". "Se privacidade for algo que estão a oferecer às pessoas, isso pode dar-vos uma vantagem. As empresas podiam estar a competir para ver quem melhor protege a privacidade dos seus clientes, e nesse processo pensar sobre o seu papel na criação de um mundo mais seguro para todos nós".

E, por fim, todos nós, enquanto cidadãos, "temos que ser exigentes, tanto para com as empresas com as quais temos negócios, como para com os governos". "Temos que os pressionar; não podemos esperar que eles se comportem como queremos, ou como precisamos. Temos de exigir que o façam", defende.

Precisamos de falar sobre dados. E falar claro

Michael O’Flaherty, bastante interventivo, traz outro nível do tema ao debate. O diretor do órgão consultivo da União Europeia defende que temos de avaliar os limites e as limitações da regulamentação existente, como o RGPD.

"Temos visto que os órgãos que o supervisionam não têm recursos suficientes. Se não dermos aos supervisores os recursos para que possam fazer o seu trabalho, não daremos à lei uma hipótese de fazer o seu trabalho. (...) Testemos os limites desta regulação em particular".

E por falar em RGPD — o regulamento em vigor desde 2018 que permite que as pessoas peçam a uma empresa para revelar ou apagar todos os dados que tem sobre si —, este pode ser estranho a cidadãos fora da União Europeia, lembra Arthur Hu.

"Quem não vive na Europa, e vem até cá, de repente tem de lidar com um pop up que diz que, por causa do RGPD, tem de consentir ou não a várias coisas. Já vi websites com mais de 25 caixas para assinalar — se quero isto, se quero aquilo. Ninguém vai visitar o vosso website se tem de assinalar 25 opções para este ou aquele cookie", avisa.

O responsável pelos sistemas de informação da Lenovo quer com isto dizer que há que simplificar "de forma significativa" a linguagem que usamos quando queremos tratar de questões como estas.

Enquanto esse ponto não é alcançado Michael O’Flaherty vê como positivo haver mais discussões como esta, "onde o mundo tecnológico e o dos direitos humanos se juntam para falar sobre estas questões".

"Tendemos a ter estas discussões nas nossas bolhas. A comunidade dos direitos humanos não entende a tecnologia. E julgo que o contrário também se aplica. Isso só pode ser discutido através de eventos como este".