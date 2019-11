Como um dos moderadores dos painéis onde Brittany Kaiser esteve presente referiu, há duas pessoas que associamos às denúncias de resultaram no escândalo da Cambridge Analytica: “o do cabelo cor de rosa [Christopher Wiley] e a do chapéu”. É a do chapéu de quem falamos neste artigo — chapéu esse que usa no documentário e que, curiosamente, hoje envergava.

A ex-diretora da empresa Cambridge Analytica esteve em Lisboa, por ocasião da Web Summit, e há dois temas transversais a todas as suas intervenções: dados e privacidade.

Mas já lá vamos. Comecemos por onde a conhecemos. Brittany Kaiser é uma das principais denunciantes do escândalo de acesso ilegal pela Cambridge Analytica aos dados de milhões de utilizadores do Facebook, para uso na campanha eleitoral de Donald Trump, em 2016.

Por isso, talvez a pergunta de Mark Di Stefano, jornalista do BuzzFeed e moderador do painel “Combating the weaponisation of data”, e a resposta de Brittany Kaiser sejam um bom ponto de partida para perceber por que é que estamos a ouvir falar (ou a ler) sobre ela:

- "Afirma que nos queremos proteger das pessoas com quem esteve num 'ninho de cobras'. Não acha que haverá quem não confie em si?"

"Provavelmente, e sempre será assim. Mas essas não são as pessoas que estarão interessadas no facto de que estou a ser, neste momento, parte da solução. Dei uma volta muito grande no que toca à minha compreensão da indústria de dados", respondeu a texana de 32 anos.

"Quando comecei a trabalhar nesta indústria, em 2007, e me juntei à campanha do Obama, recolhíamos dados para entendermos o que fazia com que as pessoas se interessassem pela política. O que inspirava os jovens a registarem-se para votar pela primeira vez. E, de repente, começámos a usar dados de forma a que as pessoas se tornassem mais ativas politicamente".

Kaiser conta que começou a trabalhar na Cambridge Analytica quando estava no terceiro ano do seu doutoramento, que tinha áreas de estudo problemáticas, como por exemplo sobre a forma como poderíamos "usar grandes sistemas de dados de forma a evitar guerras".

E foi na empresa com sede em Londres que diz que aprendeu "mais sobre dados do que o que desejaria". "Vi o quão mau era o lado mau de tudo isto", resume.

Agora, "voltei a ser ativista, mas de tópicos ligeiramente diferentes daqueles de que costumava falar". É nesta nova fase da sua vida que está em Lisboa, a falar.

Dados, uma indústria que vale “três mil milhões de dólares”

Horas antes, logo na abertura do palco "Future Societes", na conferência "Can anything be private anymore?", Kaiser falou mais em detalhe sobre a problemática.

"As pessoas não compreendem a quantidade de dados que produzem diariamente, a quantidade de dados que é recolhida sobre si, e que é depois comprada e vendida e trocada por todo o mundo, tanto por organizações privadas como públicas. Não existe transparência nem forma de escapar a isto, e não há hipótese de consentir ou não à forma como os nossos dados são usados assim que estão fora das nossas mãos".

Quando falamos em dados, do que falamos? Ora, não há resposta fechada. Podemos estar a falar de idade, nacionalidade, idioma, clube, religião, marca de iogurte favorita, local mais visitado, grau académico, livro favorito, último disco comprado. Apenas para dar alguns exemplos, porque a lista é longa e podemos falar de centenas ou milhares de parâmetros.

É por essa razão que Kaiser deixa a nota: "Lamento dizer-vos, mas se tiverem criado um perfil de Facebook antes de abril de 2015, não podem ter a vossa privacidade de volta".

"Não há forma de fugir aos milhões de bases de dados onde eles se encontram, não podem recuperá-los. A quantidade de dados que produzimos desde que nascemos, a quantidade de empresas que os detêm... Não temos o direito de os apagar, de os recuperar".

Mas devíamos, diz. E se não podemos recuperar os do passado, é preciso trabalhar para que possamos ter os do futuro protegidos: "serão mais valiosos que tudo o que produzimos no passado".

créditos: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

"Quando eu falo sobre proteção de dados, falo sobre os dados que produzirei agora e no futuro, os dados que os meus filhos e netos produzirão. Não podemos recuperar a nossa privacidade do passado. Mas os dados mais valiosos dizem respeito ao agora, são novos dados".

É por isso, conta Brittany Kaiser, "que trabalho duramente em novas leis e regulações, em aconselhar as empresas tecnológicas que estão a solucionar estes problemas".