O município reactivou os furos hidráulicos do Parque Desportivo, da Abegoaria e do Jardim, para assegurar as regas estritamente necessárias e estão a ser reduzidas as regas previstas dos espaços verdes. Segundo Francisco Godinho, vereador ambiente Serpa, em declarações à CNN Portugal, foram encerrados vários fontenários, como o Espelho de Água.

Para além destas medidas, o abastecimento aos campos futebol faz-se de forma alternativa. Também vão ser encerrados os balneários (chuveiros) das Piscinas Municipais de Serpa e Pias.

Para além disso, Francisco Godinho explicou também que a Câmara já tem tido várias reuniões com as Juntas de Freguesias e vão também reunir-se com a população. Em comunicado, a Câmara também aconselhou para que se fechem ligeiramente as torneiras de segurança para reduzir o caudal de água à entrada, para que se reduza o tempo de utilização das máquinas de lavar roupa e para que sejam verificadas as fugas nas torneiras e mangueiras.

Nos tanques e piscinas, pede-se que se evite que fiquem cheios e que a água seja reciclada e tratada de forma adequada.