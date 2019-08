Em comunicado, a Fundação de Serralves, no Porto, explica que a conferência, intitulada “Internacional Conference of the Park” e que vai decorrer nos dias 10 e 11 de setembro, pretende promover a análise dos “problemas do passado e do presente”, mas também dos “desafios do futuro” relacionados com a natureza e proteção dos ecossistemas.

O evento contará com a participação de vários especialistas internacionais em matéria de sustentabilidade e de proteção de ecossistemas, que discutirão “as conclusões dramáticas” do relatório divulgado em maio por um grupo de especialistas da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre biodiversidade (IPBES).

O relatório em causa reuniu contribuições de 450 especialistas e é considerado o mais “abrangente estudo” sobre as mudanças ocorridas nas últimas cinco décadas, traçando um futuro sombrio para a espécie humana ao concluir que 75% do meio ambiente terrestre e 66% do ambiente marinho foram "severamente prejudicados" pelas atividades do homem.

Como resultado da desflorestação, agricultura intensiva, pesca excessiva e urbanização desenfreada, o relatório estima que cerca de um milhão de espécies animais e vegetais das cerca de oito milhões que se estima existirem no planeta Terra, estão ameaçadas de extinção, "muitas delas nas próximas décadas".