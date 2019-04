“A construção do serviço de hematologia integrado permitiu-nos concentrar toda a atividade clínica do internamento do Serviço de Hematologia constituindo uma melhoria relevante que se reflete num aumento de 30% na atual lotação do serviço, passando para 32 camas”, afirmou o diretor do Serviço de Hematologia Clínica, Fernando Príncipe, citado na nota.

Este aumento do número de camas irá processar-se de forma gradual, ajustando a atividade às necessidades identificadas, adiantou.

O clínico estima que com esta “melhoria infraestrutural” o serviço consolide anualmente o seu programa de transplantação (auto e alo) duplicando o número de alotransplantes, permitindo o desenvolvimento de quimioterapias intensivas e imunossupressoras para um maior número de doentes oncológicos, nomeadamente leucemias, linfomas Hodgkin e não-Hodgkin e mielomas múltiplos.

O centro hospitalar fica “dimensionado e com características únicas” para prestar um “serviço de excelência” na área da hemato-oncologia na região Norte, vincou.