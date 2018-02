O Serviço de Saúde da Madeira (SESARAM) afirmou hoje que está retomada a cem por cento a atividade cirúrgica no bloco operatório, depois de duas salas do bloco terem estado fechadas devido a uma avaria provocada pelo vento.

"O SESARAM informa que já foi retomada a atividade cirúrgica numa das duas salas do bloco operatório, que estava condicionada, devido aos efeitos do mau tempo, verificados no dia 07 de fevereiro", refere a nota.

A utilização da outra sala que permanece encerrada desde o início do mês, devido a uma varia no sistema de ventilação, provocada pelos ventos fortes, está compensada com o uso de uma sala de cirurgia de ambulatório.

"Devido a necessidade de dar seguimento com alguns trabalhos de intervenção técnica, a atividade cirúrgica da segunda sala do bloco operatório foi transferida para uma das salas existentes na área da cirurgia de ambulatório no hospital Dr. Nélio Mendonça", acrescenta.

O SESARAM garante que desta forma está "retomada a 100 por cento" a atividade cirúrgica no hospital.

Adianta que "os resultados preliminares da análise efetuada pelos técnicos dos Serviços de Utilização Comum dos Hospitais, no passado dia 12 de fevereiro, revelam que a qualidade do ar está dentro da normalidade, ou seja, estão reunidas as condições de segurança e de qualidade para a reativação da atividade cirúrgica"