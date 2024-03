O manual, lançado pela Ordem dos Psicólogos, está disponível em árabe, farsi, pashto, urdu, inglês, francês, hindi, somali, ucraniano e português. Está já presente em algumas escolas.

“A emigração pode ter diversas consequências na saúde mental, variando de acordo com os desafios enfrentados durante o processo de mudança e adaptação a um novo país”, sublinharam as instituições, em comunicado conjunto.

Com a iniciativa pretendem apoiar refugiados, deslocados à força e imigrantes em situação de particular vulnerabilidade, fornecendo informação sobre saúde psicológica, na própria língua.

“Foi feito em conjunto com o Serviço Jesuíta aos Refugiados, mas o objetivo é que todas as instituições que apoiam migrantes possam descarregar este kit do nosso site ou do JRS Portugal e usá-lo junto de quem precisa”, explicou o bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Francisco Miranda Rodrigues, citado no comunicado.

Para o diretor-geral do Serviço Jesuíta aos Refugiados, André Costa Jorge, é fundamental o apoio psicológico neste contexto e o reconhecimento de que cada indivíduo merece cuidado e atenção personalizados, “especialmente durante momentos desafiantes como o processo de migração”.

Os principais sintomas identificados em migrantes que precisam de apoio psicológico e profissional são a tristeza pela perda de alguém ou algo importante, isolamento, falta de energia, irritação, ansiedade, preocupação, falta de apetite, dores de cabeça, insónia, falta de concentração.

O kit pode ser consultado e descarregado a partir dos sites das instituições e vem juntar-se à Linha Aconselhamento Psicológico SNS24 (808 24 24 24), também gratuita e a funcionar 24 horas.