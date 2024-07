O presidente do país, o democrata Joe Biden, anunciou no domingo que ordenou uma investigação independente sobre as circunstâncias do ataque. Serão analisados os métodos, organização e recursos do Serviço Secreto.

Muitos perguntam-se porque é que o edifício do qual o atirador disparou ficou fora do "perímetro" do Serviço Secreto e era vigiado apenas pela polícia local.

O Serviço Secreto é o único responsável pela proteção do alto escalão da política americana?

A diretora do Serviço Secreto, Kimberly Cheatle, admitiu a sua responsabilidade pelos factos numa entrevista exibida esta segunda-feira pela rede ABC.

Mas Cheatle confirmou que o edifício onde o atirador estava localizado ficava no "perímetro externo" do comício, sob a responsabilidade da polícia local e não do Serviço Secreto.

"A polícia local estava presente nessa área", disse ela, sem explicar como o atirador conseguiu subir ao telhado sem ser impedido.

Durante uma campanha presidencial, o Serviço Secreto usa "os recursos, não apenas do governo federal, mas também das forças de segurança estaduais e locais", explicou esta segunda-feira o secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas.

A quem protege?

O Serviço Secreto protege vitaliciamente os presidentes e ex-presidentes, as suas famílias e os filhos dos ex-presidentes até os 16 anos.

Os seus agentes também garantem a segurança de chefes de Estado e de governo estrangeiros em visitas oficiais ou em grandes eventos nacionais ou internacionais nos Estados Unidos.

Quais são suas missões?

O Serviço Secreto foi criado inicialmente para combater a falsificação de moeda, mas após o assassinato do presidente William McKinley em 1901, recebeu a missão de proteger o presidente, o vice-presidente e as suas famílias, tanto nos Estados Unidos quanto no exterior.

De acordo com a sua missão principal, o Serviço Secreto protege o sistema financeiro e monetário americano contra fraudes financeiras e eletrónicas e falsificação de moeda e cartões bancários.

Conta com cerca de 3.200 agentes especiais, conhecidos mundialmente pelo uso de óculos escuros, headfones de ouvido e fatos, 1.300 uniformizados e mais de 2.000 técnicos e administrativos.

A quem presta contas?

O Serviço Secreto fez parte do Departamento do Tesouro desde a sua criação em 1865 até que, em 2003, passou a depender do Departamento de Segurança Interna (DHS, sigla em inglês).

Várias comissões parlamentares solicitaram o comparecimento do Serviço Secreto nas próximas semanas.

O presidente republicano do comité de investigações da Câmara dos Representantes agendou uma audiência com Cheatle para o dia 22 de julho.

Quais lições serão retiradas da investigação?

O governo de Biden insiste que a investigação será "independente" e começará nos próximos dias, mas expressou a sua "confiança" na diretora do Serviço Secreto. De resto, o dispositivo de segurança de Donald Trump foi ajustado após a tentativa de assassinato.

A investigação "examinará as ações do Serviço Secreto antes, durante e após a tentativa de assassinato", disse o secretário de Segurança Interna.

O objetivo é "estabelecer quais medidas corretivas são necessárias para garantir que a missão sem margem para erro de proteger os líderes nacionais seja realizada da maneira mais eficaz possível", afirmou Mayorkas.

Ele mencionou a possibilidade de solicitar ao Congresso recursos adicionais para que o Serviço Secreto dependa menos da polícia local.