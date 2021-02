A revelação foi feita por vários responsáveis dos serviços de inteligência, durante uma audiência que decorreu hoje no Senado norte-americano.

Depois da absolvição do antigo Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), o republicano Donald Trump, que estava acusado de incitar a tentativa de insurreição no início do ano, o Congresso começou agora uma investigação para perceber como algo considerado impensável acabou por acontecer, de modo a evitar mais um “dia negro”.

Vários responsáveis destas agências de inteligência acabaram por cessar funções na sequência da invasão ao Capitólio e apenas hoje falaram sobre o assunto, perante os congressistas, durante uma audiência em que os invasores ao Capitólio foram descritos como “criminosos prontos para a guerra”, de acordo com a France-Presse (AFP).

Apesar de declarações dissonantes, quase todos concordaram na lentidão do Pentágono a enviar reforços e da falta de seriedade dos serviços de inteligência em relação a esta ameaça.

“Sem as informações para que se possa preparar adequadamente, a polícia do Capitólio não tinha pessoal suficiente para lidar com uma multidão extremamente violenta”, disse o antigo dirigente desta força de segurança, Steven Sund.

Já o antigo sargento de armas Paul Irving considerou, com “base nas informações” de que dispunha, que a polícia estava “erroneamente” preparada.

“Agora sabemos que o plano era fraco”, prosseguiu, completando que ficou “profundamente abalado” com a invasão.

Em 6 de janeiro, dia em que o Congresso confirmava a vitória do democrata Joe Biden nas presidenciais de 03 de novembro de 2020, uma multidão, maioritariamente constituída por apoiantes de Trump, invasão o Capitólio, na tentativa de impedir a validação do resultado das eleições.

A sessão foi interrompida e os congressistas abandonaram o edifício, enquanto a multidão invadiu o Capitólio, confrontou a polícia, vandalizou gabinetes, o plenário, e roubou documentos e outros objetos.

Donald Trump, que discursou momentos antes da invasão perante os apoiantes que rumaram ao Capitólio, foi acusado de ser o autor moral da tentativa de insurreição, por ter apelado à multidão para que continuasse a “lutar”.

O discurso que proferiu, assim como a tentativa descredibilização das eleições e as acusações infundadas de fraude eleitoral perpetrada pelos democratas, estiveram na base para o segundo processo de destituição de Trump, que acabou, tal como o primeiro, com absolvição do antigo chefe de Estado norte-americano.

Pelo menos cinco pessoas morreram durante a invasão ao Capitólio. As autoridades detiveram, entretanto, várias pessoas acusadas de participar neste ataque, algumas das quais tinham publicado nas redes sociais vídeos e fotografias enquanto a invasão decorria.