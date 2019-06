A operação de combate ao incêndio, que lavrou entre 18 e 22 de julho de 2012 na serra do Caldeirão, atingindo os concelhos de Tavira e S. Brás de Alportel, envolveu 2.750 operacionais, 17 meios aéreos e obrigou a retirar de suas casas 351 pessoas.

Em cinco dias o fogo levou quase 25.000 hectares, mas, sete anos depois, ainda se discute, em tribunal, exatamente onde e como começou, dúvidas que motivaram, na passada semana, uma inspeção judicial ao local onde, segundo a Polícia Judiciária, o fogo eclodiu.

Em causa está um processo cível movido contra a EDP por 205 pessoas afetadas pelo incêndio, que querem ser compensadas pela destruição de dezenas de milhar de hectares daquela que era considerada a melhor cortiça do mundo, olivais e colmeias.

“Estavam 12 operários aqui a trabalhar e custa-me a acreditar que não haja nenhum que não tenha a consciência e que venha dizer o que se passou”, declarou à Lusa Carlos Vieira, habitante de Cachopo, durante a diligência.

Carlos Vieira, testemunha no processo, foi uma das dezenas de pessoas que assistiram à diligência que levou ao local testemunhas, advogados e até o juiz, no âmbito do processo que desde 7 de maio está a ser julgado no Tribunal de Tavira.

Quando se deu o início do incêndio, a empresa CME, subcontratada da EDP, procedia à instalação de postes de ligação de torres eólicas à rede elétrica.