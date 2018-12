Sete distritos portugueses vão estar sob aviso amarelo devido a agitação marítima das 14:00 de hoje até às 08:00 de segunda-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa são os distritos que estarão sob aviso amarelo, de acordo com a informação disponibilizada na página do IPMA na internet.

O IPMA prevê ondulação de quatro a cinco metros naqueles distritos a partir do meio da tarde de hoje.