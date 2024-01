O aviso para os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vai vigorar entre as 15:00 e as 21:00 de hoje.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Por causa da agitação marítima, as barras de Caminha, Douro, Esposende, Vila Praia de âncora, Vila do Conde e Portinho da Ericeira estão hoje fechadas a toda a navegação, segundo a Autoridade Marítima Nacional e a Marinha Portuguesa.

As barras de Aveiro e da Figueira da Foz estão fechadas a embarcações com comprimentos inferiores a 15 e35 metros, respetivamente.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, vento fraco, sendo forte nas serras algarvias, nevoeiro matinal no Norte e Centro, que poderá persistir em alguns locais do nordeste transmontano e Beira Alta, acentuado arrefecimento noturno e pequena subida da temperatura máxima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 6 graus Celsius (em Bragança) e os 11 (em Faro, Coimbra, Aveiro e Porto) e as máximas entre os 13 (em Viseu) e os 21 (em Faro).