Segundo a informação avançada hoje, em comunicado, pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a precipitação forte, que pode ser acompanhada por trovoada, deixa ambos os grupos em aviso amarelo entre as 14:58 de hoje e as 09:00 de segunda-feira.

Estende-se, assim, até segunda-feira, o aviso amarelo que vigorava entre as 00:00 e as 15:00 de hoje para o grupo central do arquipélago (Terceira, Graciosa, Pico, São Jorge e Faial).

Já para as ilhas de São Miguel e Santa Maria, do grupo Oriental, o anterior comunicado previa mau tempo para o período das 00:00 às 18:00 de hoje, altura para a qual tinha sido emitido um aviso amarelo, que também foi alargado até às 09:00 de segunda-feira.

O aviso amarelo é o segundo menos grave de uma escala com quatro níveis e é emitido quando as condições meteorológicas representam uma “situação de risco para determinadas dependentes da situação meteorológica”.