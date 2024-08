A região de Lisboa e Vale do Tejo é a que concentra o maior número de serviços fechados (cinco), nomeadamente do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, Hospital Garcia de Orta, em Almada, Hospital Santa Maria (Obstetrícia), em Lisboa, e Hospital Distrital das Caldas da Rainha.

Segundo a informação publicada no Portal do SNS, a urgência do Hospital São Bernardo, em Setúbal, vai estar aberta na sexta-feira e no fim semana, passando a margem Sul a ter uma maternidade aberta.

Na zona centro está encerrada a urgência do Hospital de Santo André, em Leiria, e no Algarve o Hospital de Portimão (Obstetrícia).

O serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) está referenciado entre as 00:00 e as 08:00 e as 20:00 e as 24:00 e o do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, entre as 00:00 e as 09:00.

Durante este período os serviços estão reservados às urgências internas e aos casos referenciados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e pela linha SNS 24.

No total, estarão abertos no país 35 serviços de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia, sete fechados e dois referenciados, segundo a informação publicada no Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

De acordo com a mesma informação, encontram-se encerradas as urgências de Pediatria no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e no Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, e 40 estão abertas.

As urgências de Pediatria dos hospitais de Viseu e do Amadora-Sintra estão referenciadas, respetivamente, entre as 20:15 e as 23:00, e entre as 00:00 e as 08:00 e as 20:00 e as 24:00.

Para sexta-feira, está previsto o fecho de quatro urgências de Ginecologia e Obstetrícia, número que aumenta para seis no sábado. No domingo, estarão fechados cinco serviços.

Também está previsto o encerramento de duas urgências de Pediatria na sexta-feira, quatro no sábado e cinco no domingo.

Num balanço enviado na terça-feira à Lusa, a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) indica que foram realizados no fim de semana passado 114 partos em Lisboa e Vale do Tejo, 56 no sábado e 58 no domingo.

No sábado a maioria dos partos foi feita na Unidade Local de Saúde Loures-Odivelas, com 12 partos, e na MAC, com 15. Já no domingo, além da Maternidade Alfredo da Costa, com 10 partos, a maior parte foram feitos nos hospitais de Cascais e Amadora-Sintra, com 11 partos cada.

Na segunda-feira, dia em que estiveram encerradas cinco urgências de Ginecologia e Obstetrícia, a Maternidade Alfredo da Costa (MAC) registou 98 admissões e realizou 25 partos, cinco dos quais cesarianas, o número mais elevado, pelo menos desde 2013, ano em que num dia de janeiro se registaram 22 partos.

A Direção Executiva do SNS apela à população para “ligar sempre para a Linha SOS Grávida [808 24 24 24] antes de se deslocar a um serviço de urgência de Ginecologia”.