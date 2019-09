Todos os anos surgem cerca de 400 novos casos de cancro pediátrico em Portugal. Embora a taxa de cura ronde os 80%, uma grande parte das crianças e jovens que sobrevivem acabam por sentir efeitos tardios e por perder qualidade de vida.

O Setembro Dourado é assinalado internacionalmente como o mês da sensibilização para o cancro pediátrico, e a Acreditar promove anualmente uma campanha para “informar e transmitir uma mensagem de esperança”, contribuindo para minimizar “o impacto da doença" na vida das crianças, jovens e suas famílias.

Este ano, para a Acreditar, há duas “boas notícias” que merecem ser destacadas. Por um lado, os pais com filhos com doença oncológica já podem prorrogar a assistência até a seis anos, de acordo com a última alteração da lei. Por outro, o limite máximo deixou de existir para filhos com doença prolongada em estado terminal.

No entanto, numa nota enviada às redações, a associação afirma que “há ainda muito por fazer”, incluindo na área dos direitos sociais, laborais e dos cuidados de saúde.

Um desses exemplos é o facto de a licença por morte continuar nos cinco dias. A associação defende que o “mínimo nos casos de morte de filhos” devia estar fixado nos 30 dias.