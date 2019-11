Assumiu que o setor, além da sustentabilidade económica, tem também de apostar na sustentabilidade ambiental, mas sublinhou o progressivo investimento que vem sendo feito na modernização das explorações.

A sustentabilidade ambiental é a pedra de toque do Colóquio Nacional do Leite, com o presidente da APROLEP, Jorge Oliveira, a defender que é “urgente” desmistificar a ideia de que “a agricultura e a pecuária estão a destruir o planeta”.

Jorge Oliveira lembrou que aquelas atividades, com as culturas da erva e do milho, são “muito importantes” na captura de carbono, que compensam as emissões de metano.

Admitiu, no entanto, que há necessidade de alterações nas explorações, mas sublinhou que esses procedimentos “têm um custo”.

“Para produzir de forma ecológica, é necessário cobrir os custos e não apenas fazer exigências aos agricultores”, disse Jorge Oliveira.

O presidente da Associação dos Jovens Agricultores do Distrito do Porto, Luís Miguel Silva, disse que a descida do preço do leite pago ao produtor é o principal problema do setor, a que se junta agora a questão climática, que tem levado a uma descida do consumo dos produtos lácteos.

“A produção de leite terá custos ambientais, certamente, mas também tem muitos benefícios. O problema é que parece que só querem ver o lado negativo”, criticou.