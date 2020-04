O secretário-geral da Saúde sublinhou esta segunda-feira, na habitual conferência de imprensa diária da Direção-Geral da Saúde, que o Serviço Nacional de Saúde "está adaptado e a adaptar-se em pista dupla" para responder às situações diferentes situações a que a curva da pandemia vai submeter os hospitais, afirmando que não se pode descurar "uma potencial segunda onda".

Ao mesmo tempo, Lacerda Sales confirmou que irá continuar a haver reforço de materiais de proteção para os profissionais de Saúde. "É uma das componentes que fará com que o Serviço Nacional de Saúde esteja permanentemente a adaptar-se a novas situações", disse.

O governante anunciou ainda que Portugal aguarda a chegada, esta semana, de cerca de oito milhões de máscaras e quatro milhões de respiradores FFP2 e FFP3 vindos do mercado externo.

200 imigrantes em hostels de Lisboa foram testados no fim de semana

"Houve uma operação de testagem de 200 imigrantes em 'hostels' [pensões] de Lisboa este fim de semana, numa ação conjunta entre o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), e outros serviços do MAI [Ministério da Administração Interna], o Alto Comissariado das Migrações, a Segurança Social e a Câmara Municipal de Lisboa, através dos serviços de Proteção Civil", revelou António Lacerda Sales.

E acrescentou: "Os primeiros 33 resultados de sábado foram negativos e aguardamos pelos restantes resultados".

Segundo o responsável, "o princípio é e será sempre o mesmo: quando há condições para manter as pessoas nos locais de origem em isolamento, devem permanecer nestes locais", e apenas quando "há situações de sobrelotação é que são procuradas outras soluções".

Na última semana, foram realizados cerca de 12.800 testes por dia

A média diária de testes de diagnóstico à covid-19 entre os dias 18 e 25 de abril foi de 12.800, revelou hoje o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.

"Desde o dia 01 de março foram realizados cerca de 357 mil testes de diagnóstico covid-19, 78% dos quais em abril. O norte e o centro do país são as regiões com maior número de testes. Na última semana, de 18 a 25 de abril, foi feita uma média de cerca de 12.800 testes por dia", avançou o governante na habitual conferência de imprensa no Ministério da Saúde sobre a evolução da pandemia em Portugal.

Do total de testes, 47,6% foram realizados nos laboratórios públicos, 44,4% nos laboratórios privados e 8% noutros laboratórios, nomeadamente, da Academia, especificou.

"Neste momento, são já 18 laboratórios universitários a processar amostras. Este envolvimento de todos, das universidades, dos nossos investigadores e dos nossos cientistas é crucial para o nosso sucesso coletivo", assinalou Lacerda Sales.

Portugal contabiliza 928 mortos associados à covid-19 em 24.027 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 25 mortos (+2,8%) e mais 163 casos de infeção (+0,7%).

Das pessoas infetadas, 995 estão hospitalizadas, das quais 176 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados passou 1.329 para 1.357.

Portugal cumpre o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o Governo já anunciou a proibição de deslocações entre concelhos no fim de semana prolongado de 01 a 03 de maio.