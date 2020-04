“O hospital Garcia de Orta diz muito obrigado ao treinador de futebol Silas que esteve hoje no nosso hospital para entregar cerca de 7.000 máscaras e 800 toucas para os profissionais dedicados à covid-19. Um treinador de futebol, exemplo de cidadão ativo e atento”, refere o hospital numa mensagem divulgada nas redes sociais.

O contacto com uma enfermeira amiga da mulher, com um pedido de ajuda, não deixou Silas indiferente e foi através de alguns contactos, e com o recurso às redes sociais Instagram e Twitter, que lançou o apelo para conseguir pelo menos 5.000 máscaras de proteção.

O antigo treinador do Belenenses SAD e do Sporting deslocou-se hoje ao hospital para fazer a entrega, que superou o objetivo inicial.

Nas redes sociais, Silas explicou que com o dinheiro angariado já avançou também para a compra de tecido, de modo a que possam ser feitas batas, perneiras ou fatos para os profissionais de saúde.