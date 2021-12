Após semanas de sugestões, pedidos, questões e oposições, foi, por fim, hoje revelado em conferência de imprensa o calendário para a vacinação das crianças dos 5 aos 11 anos. Além disso, depois de alguma controvérsia, a DGS revelou também o parecer da Comissão Técnica para a Vacinação contra a covid-19. Eis o que precisa de saber.

Quando é que começa a vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos?

Já no próximo fim de semana. Nos dias 18 e 19 de dezembro, as crianças de 11 e 10 anos vão poder receber a primeira vacina.

E as restantes?

Só para o ano. De 6 a 9 de janeiro vão ser vacinadas as crianças entre os 9 e os 7 anos. Já a 15 e 16 de janeiro, serão as crianças entre os 6 e 7 anos. Por fim, os dias 22 e 23 de janeiro serão reservados para as crianças com 5 anos.

Quando é que posso marcar uma vacina para o meu filho?

A partir da próxima segunda-feira, 13 de dezembro, abre-se o processo de autoagendamento.

O meu filho está nos grupos de risco. Tem prioridade?

Sim. As crianças com comorbilidades serão prioritárias, independentemente da idade, desde que tenham prescrição médica, bastando que se dirijam aos centros de vacinação.

Depois da primeira dose, quando é que vai poder tomar a segunda?

O período ideal definido pelas autoridades de saúde é que a segunda vacina seja administrada seis a oito semanas depois da tomada a primeira dose. Também por isso, Graça Freitas anunciou que o período para receber os reforços vai decorrer de 3 de fevereiro até 13 de março.

O meu filho teve covid-19. Não pode ser vacinado?

Pode, mas apenas três meses depois de ter contraído a doença.

Que crianças não podem ser vacinadas contra a covid-19?

Apesar de não haver contraindicações formais, o parecer da CTVC indica que as crianças “com história de prévia de miocardite” devem apenas ser vacinadas quando se der a “resolução completa do quadro clínico". Já aquelas que têm histórico de Síndrome inflamatória multissistémica pediátrica podem receber a vacina, mas só mediante avaliação do médico.

Não quero vacinar os meus filhos. Vão ser penalizados por isso?

Não haverá discriminação entre crianças vacinadas e não vacinadas. A diretora-geral da Saúde assegurou que, ao contrário dos pais — que, se não forem vacinados, têm de apresentar teste negativo para aceder a vários tipos de estabelecimentos — as crianças não precisarão de fazer testes, mesmo que não estejam vacinadas.

Sou adulto e quero vacinar-me. Este plano vai inferir com isso?

Sim. Foi hoje anunciado que os fins de semana acima mencionados para vacinar as crianças dos 5 aos 11 implicam que a vacinação de adultos fique, assim, interrompida.