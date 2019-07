Segundo Mariana Vieira da Silva, a sms que será enviada aos cidadãos, no fundo, dará início ao processo de renovação do cartão, "e o cidadão dirige-se depois [aos serviços] para o levantar, ficando garantidos todos os elementos de segurança".

"Estamos a falar de 3,8 milhões de pessoas até 2021. Vamos também lançar o balcão único do imigrante", afirmou em seguida Mariana Vieira da Silva, dizendo que os imigrantes têm registado um aumento de 14% em Portugal e que, por desconhecimento dos serviços à sua disposição, têm uma relação difícil nos processos de resposta às exigências burocráticas.

A ministra da Presidência destacou ainda medidas para resolver "atrasos significativos" na emissão de pensões, sendo proposta como resposta as novas funcionalidades da "pensão online", ou medidas como o apoio judiciário eletrónico e o alerta consultas.

Em relação à vida económica, todos os meses cerca de 400 mil declarações de remuneração são enviadas às finanças e à Segurança Social, mas em breve tal deixará de ser necessário, permitindo-se às empresas enviar uma só única vez a informação necessária.

Também no que respeita à redução de custos de contexto, será ainda simplificado o regime do beneficiário efetivo, sendo pré-preenchida informação já existente no registo comercial.

Perante um auditório cheio no Teatro do Capitólio, no Parque Mayer, Mariana Vieira da Silva defendeu a tese de que "o trabalho de inovação nunca termina".

"Há sempre mais a inovar e a modernizar, mas também porque o sucesso do Simplex trouxe muito maior exigência. Esse aumento de exigência, a par do desinvestimento nos serviços públicos que se verificou no passado, há agora novos problemas para resolver - problemas que estão na ordem do dia, que estão nas notícias e aos quais não podíamos deixar de responder", frisou.

Mariana Vieira da Silva contou também uma conversa que teve com o primeiro-ministro esta manhã sobre os problemas existentes nos processos de renovação do cartão do cidadão.

"O primeiro-ministro disse-me o seguinte: "O Simplex nasceu precisamente para isso, para responder aos problemas", declarou, citando António Costa.

Segundo a ministra da Presidência, o principal objetivo do Governo foi "identificar os temas que se traduziram em problemas nos últimos meses".

"Quando mudamos uma coisa para melhor, essa mudança é sempre festejada, mas essa festa dura pouco e traduz-se num novo patamar de exigência. Estamos a olhar de novo para o documento único automóvel e para o cartão do cidadão", acrescentou.

Na primeira intervenção da sessão, o secretário de Estado da Modernização Administrativa, Luís Goês Pinheiro, defendeu que a execução do programa Simplex+ ronda os 91%, destacando como medida marcante o IRS automático.

Luís Goês Pinheiro referiu-se ainda a avanços nos programas "carta sobre rodas", para a desmaterialização da carta de condução, no "Janeca única logística" (de carga e descarga de mercadorias portuárias) e as receitas medicas por via eletrónica.

De acordo com a estimativa do Governo, desde 2016, já foram emitidas cerca de 700 milhões de receitas médicas por via eletrónica.

(Notícia atualizada às 12h44)