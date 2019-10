Em comunicado, e sem aludir expressamente ao caso de Tancos, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) sublinha que, perante a gravidade do assunto, apela à Procuradora-Geral da República (PGR) e ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) para que "determinem a proibição e correspondente punição de práticas ilegais que são e serão sempre insustentáveis" tanto no quadro legal vigente como com a entrada em vigor do novo Estatuto do MP.

Na investigação do caso de Tancos, os procuradores titulares do processo quiseram ouvir o Presidente da República e o primeiro-ministro, sobre os factos que envolvem a Polícia Judiciária Militar no achamento das armas furtadas em Tancos, mas o diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e a PGR opuseram-se, naquilo que foi visto como um conflito entre a autonomia dos procuradores e a obediência à hierarquia.

Na nota de hoje, o SMMP revela que já iniciou um levantamento de todas as ordens, instruções ou orientações hierárquicas "ilegais ou abusivas que persistam", e irá realizar uma Assembleia de Delegados Sindicais com o objetivo de completar de forma sistematizada esse levantamento para depois o remeter ao CSMP e à Procuradora-Geral da República.

"Além disso, anunciamos o propósito de promover a impugnação administrativa de todas as ordens hierárquicas que sustentem essas práticas, embora algumas delas possam existir sob o conveniente disfarce, não menos coercivo e fraudulento, da informalidade ou da oralidade. Quanto a esses, teremos que continuar a denuncia-los com firmeza", diz o comunicado do SMMP, intitulado “Restabelecer a legalidade no MP".