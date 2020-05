Depois de contactar professores de todo o país, o STOP apresentou hoje alguns dados sobre os efeitos do ensino à distância, que começou em 16 de março quando as escolas foram encerradas e o ensino presencial suspenso como forma de conter a disseminação do novo coronavírus, que já provocou mais de mil mortos e 25 mil infetados em Portugal.

A radiografia feita pelo STOP indica que “aumentou significativamente as diferenças no ensino entre escolas”, apesar do empenho e esforço de professores e encarregados de educação.

Para o sindicato, o Ministério da Educação “não deu orientações precisas às escolas, o que consequentemente levou a diretrizes diferentes em cada Agrupamento de Escolas/Escolas Não Agrupadas”.

Algumas escolas decidiram continuar os conteúdos que estavam a ser dados nas aulas presenciais, dando matéria nova, ao passo que noutras a opção foi fazer a revisão de matérias. Também houve casos em que a decisão sobre o que fazer ficou a cargo de cada professor, contou o sindicato.

O STOP também ouviu relatos de professores que admitiram ser cada vez mais difícil motivar os alunos para a aprendizagem: “De uma forma geral verificou-se uma maior desmotivação e uma menor atenção dos alunos”, disse o sindicado em comunicado.