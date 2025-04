O próximo objetivo da ILC passa por chegar, agora e até 1 de junho, às 53 mil assinaturas, avançam em comunicado enviado às redações.

Os membros da ILC – iniciativa apartidária, que nasceu da mobilização de milhares de cidadãos querem: "que as mães possam garantir a amamentação exclusiva durante os primeiros seis meses de vida dos seus filhos, tal como recomendado OMS", referem.

"Com o foco no bebé, na mãe e nas famílias, a Iniciativa Legislativa de Cidadãos decidiu recomeçar do zero e, neste momento, além da reapresentação da ILC na próxima legislatura, com uma nova recolha massiva de assinaturas, continuará empenhada no aumento da pressão política – exigindo compromissos claros dos partidos antes das eleições. Continuará, ainda, focada na mobilização contínua da sociedade civil, garantindo, assim, que esta questão permanece no centro do debate público", acrescentam.

Para Ana Lúcia Torgal ,enfermeira especialista em Saúde Materna e Obstetrícia e membro da comissão representativa da iniciativa,“esta não é apenas uma reivindicação justa, é uma questão de equidade, de saúde pública e de respeito pelos direitos das famílias”. “Não vamos, por isso, aceitar menos do que aquilo a que os pais e bebés deste país têm direito”, conclui.

Recorde-se que, apesar de ter sido aprovada na generalidade, em setembro de 2024, o alargamento da licença parental até aos seis meses, paga a 100% e sem que seja necessária a partilha entre progenitores, caiu por terra em março, após o Parlamento ter decidido não debater a proposta na especialidade antes da queda do Governo.

Para assinar esta iniciativa basta responder aqui. Neste momento assinaram a petição 25.138 pessoas.