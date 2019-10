“Há uma semana que a Unidade de Aprovisionamento da ARS Norte não tem vacinas para enviar às unidades”, avisa o Sindicato no seu site oficial.

O período de vacinação começou no dia 14 de outubro, tendo sido anunciado que estão disponíveis dois milhões de vacinas, 1,4 milhões para serem dadas gratuitamente a grupos de risco no SNS e cerca de 600 mil para venda em farmácias.

Segundo o Sindicato, as Unidades de Saúde Familiar e restantes unidades de Cuidados de Saúde Primários da região estão impedidas de vacinar os utentes que as procuram. “A expectativa dos utentes é defraudada por motivos que são alheios às unidades de saúde e aos seus profissionais”, indica a nota.

“Tem sido lamentável a forma como toda a situação tem sido gerida pelos vários responsáveis da ARS Norte, quer pela ausência de respostas quer pelo incumprimento dos prazos quando essas respostas existem”, acrescentam.

No Serviço Nacional de Saúde a vacina é gratuita para os cidadãos com idade igual ou superior a 65 anos, para pessoas residentes ou internadas em instituições, para pessoas com algumas doenças definidas, para profissionais de saúde do SNS e para os bombeiros.