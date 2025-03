As conclusões são do “Barómetro do Investimento Early Stage” relativo ao segundo semestre de 2024, realizado pela Investors Portugal – Associação Portuguesa dos Investidores em Early Stage. O objetivo foi compreender melhor o ecossistema e as suas necessidades, bem como traçar tendências e definir estratégias. No estudo estão representados 30% dos investidores portugueses.

O barómetro indica que 68% dos inquiridos estão otimistas quanto à atividade em investimento early stage (startups em fase inicial), que já é onde costuma haver maior número de investimentos.

A generalidade dos investidores (71%) afirma ter tido acesso a mais oportunidades de investimento nos últimos seis meses do ano passado, apesar da maioria revelar que os investimentos realizados (65%) e o volume investido (61%) sofreram uma redução, quando comparado com o primeiro semestre de 2024.

“É de destacar o otimismo dos investidores ao nível de oportunidades e volume a investir nos primeiros seis meses deste ano, embora se continue a verificar um clima menos favorável em relação às perspetivas de exit. Este sentimento espelha um problema estrutural no ecossistema nacional: a limitada liquidez para transações de venda ou de mercado secundário”, afirma a presidente da Investors Portugal, Lurdes Gramaxo.

À data do estudo (ainda antes da possibilidade de virem a ser marcadas novas eleições em Maio) mais de metade (58%) estava pessimista quanto à possibilidade de exit (ou seja, de venda das participações que tem nas startups onde investiram e tirem retornos).

As políticas públicas do atual Governo para o setor não satisfazem mais de metade dos inquiridos (55%, menos 3 pp face ao semestre anterior). E por isso, os investidores sugerem novas medidas para valorizar e dinamizar o ecossistema:

A estabilidade e previsibilidade nas políticas públicas e regulamentação para o setor;

O estabelecimento de incentivos fiscais para investidores em linha com as melhores práticas europeias;

O lançamento de iniciativas que promovam as transações em mercado secundário.

“As medidas sugeridas pelos investidores neste barómetro confirmam as prioridades que a Investors Portugal tem defendido nos diversos fóruns e junto das entidades governamentais e demais stakeholders do setor”, sublinha ainda Lurdes Gramaxo.

No entanto, num período marcado pela incerteza, com uma nova crise política instalada, as medidas ficam mais longe e a falta de previsibilidade coloca um ponto de interrogação sobre estes números que podem também eles ser otimistas.

Apesar do futuro incerto, as notícias dos últimos meses são animadoras. O Relatório Accelerating European Innovation realizado pela a Dealflow.eu e pela Dealroom, revela que em Portugal foram investido 430 milhões de euros em startups em 2024.