“O sindicato sempre esteve disponível para trabalhar com o conselho de administração anterior e naturalmente estará disponível para trabalhar com este, com essa ressalva: não vamos voltar à estaca zero”, afirmou André Albuquerque, do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (CENA-STE), em declarações à Lusa.

O novo conselho de administração do Organismo de Produção Artística (Opart), que tutela o Teatro Nacional de São Carlos (TNSC) e a Companhia Nacional de Bailado (CNB), será presidido pelo advogado e professor universitário André Moz Caldas, chefe de gabinete do ministro Mário Centeno desde 2015, e terá como vogais a diretora-adjunta do Conservatório Nacional Anne Victorino d'Almeida e o até aqui vogal da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos Alexandre Miguel Santos, anunciou hoje o Governo.

Referindo que “finalmente, ao fim de dois meses, há novo conselho de administração”, André Albuquerque afirmou que o sindicato espera que André Moz Caldas “esteja naturalmente dentro do assunto, visto que ultimamente também a tutela das Finanças tem estado em contacto com a Cultura, para tentar resolver este problema”.

“Desse ponto de vista, é bom que seja uma pessoa que já tenha conhecimento de causa, digamos assim”, disse.

Em relação a Anne Victorino d’Almeida, “uma pessoa do setor”, com “a noção clara do que é que é o Opart”, referiu esperar que a diretora-adjunta do Conservatório Nacional “também poderá ajudar a contribuir para que o problema seja resolvido rapidamente”.

André Albuquerque sublinhou que a premissa do sindicato “mantém-se”. “Como aliás sempre dissemos, a questão que está para resolver continua por resolver. O que queremos é iniciar rapidamente a questão da discussão do regulamento interno e resolver a situação, neste momento, do salário dos técnicos do São Carlos e das horas de trabalho da CNB”, afirmou.

Fonte oficial do Ministério da Cultura disse à agência Lusa que a nomeação do novo conselho de administração do Opart irá a Conselho de Ministros nesta quinta-feira, dia 04, contando desde já com parecer favorável da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (Cresap).