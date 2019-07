“Hoje, à semelhança dos dias anteriores, continuamos a ter uma greve com números muito satisfatórios. Isso significa que hoje a média nacional (de adesão) foi de 83%”, declarou à Lusa Carlos Ramalho.

Para o presidente do Sindepor, o balanço da greve “é muito positivo”.

“Nós estamos satisfeitos com os resultados desta greve porque, de facto, atingiram valores sempre acima dos 80% e a média geral foi de 80 a 85%”, sublinhou ainda.

Para Ramalho, “os objetivos para esta greve era uma adesão fortíssima e foi o que aconteceu”.

“Agora, vamos aguardar para retomar novamente as negociações com o Ministério da Saúde. Caso isso não aconteça, vamos continuar com as nossas formas de luta, por que este é o compromisso que temos com os enfermeiros”, afirmou.

Ramalho referiu também que esta é “uma luta de desgaste” e estão “sempre disponíveis para continuar a lutar”.