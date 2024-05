Os sindicatos da PSP voltaram hoje a sair desagradados com a proposta apresentada pelo Governo, considerando "o valor muito baixo" e com o Sindicato Nacional da Polícia a ameaçar abandonar as negociações.

“A ministra apresentou um aumento de 180 euros que está muito longe daquilo que defendemos e neste momento não aceitamos esse valor que é muito baixo”, disse aos jornalistas o presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP), Paulo Santos, no final da reunião com a ministra da Administração Interna. O Governo apresentou hoje uma nova proposta aos sindicatos da PSP, que passa por alterar o suplemento que já existe na vertente fixa de 100 para 280 euros, um aumento de 180 euros e manter a vertente variável de 20% do ordenado base. O presidente da ASPP destacou que hoje houve uma evolução da proposta relativamente ao modelo ao manter os atuais 20% “e uma valorização equitativa para agentes, chefes e oficiais no risco”, mas “o problema é o aumento de 180 euros”. Paulo Santos avançou que na próxima segunda-feira a plataforma que congrega os sindicatos da PSP e associações da GNR vai reunir e decidir o que vão fazer no futuro. “Face a esta proposta, vamos decidir se faz ou não sentido continuar nas negociações até atingirmos os cerca de 600 euros de aumento”, disse, não descartando a hipótese de futuras manifestações. Atualmente o suplemento por serviço e risco nas forças de segurança inclui uma componente fixa de 100 euros e uma variável de 20% do salário base. Esta é a terceira proposta que o Governo propõe aos sindicatos da PSP, deixando agora cair as percentagens por categoria profissional.