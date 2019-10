“É preciso que o Governo brasileiro esteja disposto a dialogar com os indígenas e não somente impor seus pensamentos (…) O Governo tem ouvido apenas aqueles que vão de acordo com os seus interesses. Seria muito interessante que ele ouvisse os indígenas” afirmou o sacerdote, 58 anos.

“Os indígenas têm muito a contribuir com o Estado brasileiro porque são pessoas que conhecem a região onde moram” e “são possuidores de muitas coisas, não são pobres”, acrescentou.

Questionado sobre declarações do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que já comparou os povos originários do país que moram dentro de reservas ambientais a animais de circo, o religioso afirmou que este tipo de discurso mostra uma visão colonial que precisa ser ultrapassada.

“Quando se diz que o índio é como um selvagem expressa-se uma visão colonial. Hoje numa visão democrática diria que os indígenas são cidadãos do país, que precisam interagir de igual para igual com o Governo para buscar o bem comum”, apontou.

Sobre a preocupação do Governo brasileiro com o Sínodo da Amazónia, alvo de críticas de Bolsonaro e do ex-comandante do Exército e atual assessor do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), o general Eduardo Villas Bôas, padre Justino avaliou que o encontro da Igreja Católica cria um certo desconforto porque poderá contrariar interesses do setor agropecuário e militar.