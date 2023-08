"À chegada do Santo Padre à Base Aérea de Figo Maduro, prevista para o próximo dia 2 de agosto às 10h00, seria conveniente que os sinos de todas as igrejas tocassem festivamente", pode ler-se num ofício a que o SAPO24 teve acesso.

O Papa Francisco chega esta quarta-feira a Lisboa, a propósito da Jornada Mundial da Juventude que ontem começou.

O pontífice será recebido na base de Figo Maduro pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Após a receção oficial, Marcelo recebe o Papa no Palácio de Belém, em Lisboa, onde terá honras militares por um batalhão constituído por cadetes-alunos oriundos da Escola Naval, da Academia Militar e da Academia da Força Aérea. Vai ouvir a Banda de Música da Força Aérea e uma salva de 21 tiros durante o hino do Vaticano a partir da Fragata D. Francisco de Almeida, fundeada no Rio Tejo.

Mais tarde, segue para o Centro Cultural de Belém (CCB), onde decorrerá uma cerimónia com as entidades oficiais, civis, membros do corpo diplomático e líderes de partidos políticos.

Do CCB, o Papa dirige-se para o Mosteiro dos Jerónimos, ainda em Belém, onde decorrerá uma missa de vésperas com membros do clero, como bispos, diáconos e padres da Igreja Católica.

À tarde estará na Nunciatura Apostólica, onde se encontrará com o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e com o primeiro-ministro, António Costa.