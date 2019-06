De acordo com uma proposta que será submetida ao executivo camarário na terça-feira, a que a Lusa teve acesso, a assembleia municipal deve deliberar pela aceitação, em 2020, apenas da transferência de competências nas áreas da educação e da gestão do património imobiliário pública sem utilização.

No âmbito da lei-quadro da transferência de competências para as autarquias e entidades intermunicipais, num processo gradual entre 2019 e 2021, altura em que se consideram transferidas, os municípios tinham de comunicar à Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL) a recusa das competências este ano e em 2020.

O município de Sintra decidiu não aceitar competências em 2019 e, para a necessária pronúncia até 30 de junho, em relação ao próximo ano, a autarquia constituiu um grupo de missão para “apurar o real alcance” das atribuições a transferir.

O grupo de missão concluiu que “o processo de transferência de novas competências não proporciona o detalhe mínimo necessário à parametrização das respetivas consequências financeiras, procedimentais e materiais”.

No relatório salienta-se que a falta no Orçamento do Estado para 2019 do artigo relativo ao Fundo de Financiamento da Descentralização, que “caiu” na discussão do parlamento, “prejudica a concretização da transferência das novas competências, ante a incerteza do financiamento”.

A partir do levantamento dos serviços municipais, no documento conclui-se que o exercício das novas competências envolverá “a necessidade de recrutamento de um total de cerca de 181 novos trabalhadores”, de diversas categorias, com um “encargo anual estimado em cerca de 2.456.258,83 euros”.

O relatório apontou a necessidade da adaptação da estrutura orgânica dos serviços municipais, mas a totalidade das repercussões financeiras não se podem aferir “em toda a sua amplitude”, embora sejam necessários novos equipamentos informáticos e “cerca de 22 viaturas ligeiras”, cinco todo-o-terreno e dois motociclos.