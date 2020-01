“Com a Rússia, nós concluímos acordos (…). Se a Rússia respeitar esses acordos, nós faremos o mesmo. Infelizmente, atualmente, a Rússia não está a respeitar esses acordos”, disse Erdogan, citado pela agência de imprensa estatal Anadolu.

Essa rara crítica de Erdogan contra a Rússia ocorre após a captura de Maaret al-Noomane pelo regime de Bashar al-Assad, sendo esta uma cidade estratégica na última província rebelde da Síria, Idlib, após semanas de bombardeamentos.

A escalada da violência levou dezenas de milhares de sírios a deslocaram-se para a fronteira com a Turquia e Ancara teme um novo fluxo de refugiados no seu território.

“As nossas autoridades competentes discutem com os seus homólogos russos e dizem: ‘parem com os bombardeamentos em Idlib. Se o fizer, melhor. Se não, a nossa paciência esgotar-se-á. A partir de agora, faremos o que for necessário'”, declarou Erdogan.

Após uma grave crise diplomática em 2015, a Turquia, que apoia os grupos rebeldes, e a Rússia, que apoia Al-Assad, começaram a cooperar estreitamente na questão síria em 2016.