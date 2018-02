Pelo menos dez civis morreram nos bombardeamentos de Damasco contra Ghouta Oriental, apesar das tréguas pedidas pelas Nações Unidos, indica o Observatório Sírio dos Direitos do Homem.

Entre as dez vítimas mortais encontram-se nove membros de uma mesma família, incluindo três crianças.

Os ataques aéreos e de artilharia das forças do regime de Damasco contra Ghouta (arredores da capital da Síria) foram particularmente intensos, de acordo com as informações da organização não-governamental com sede em Londres.

Os 15 membros do Conselho de Segurança da ONU aprovaram no sábado, por unanimidade, uma resolução que prevê um cessar-fogo humanitário de um mês na Síria.