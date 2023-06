Um sismo de magnitude 3.4 na escala de Richter foi registado este sábado nos distritos de Castelo Branco, Coimbra e Viseu. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) terá sido registado por volta das 07:51 nas estações da Rede Sísmica do Continente.

O IPMA sublinha em comunicado que o epicentro deste sismo se localizou a cerca de 20 km a Este-Nordeste de Pampilhosa da Serra, e não terá causado até ao momento danos pessoais ou materiais.

Adiantam ainda, que terá sido sentido com maior intensidade nos concelhos de Covilhã, em Castelo Branco, bem como, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra e Vila Nova de Poiares, em Coimbra.

Com menor intensidade foi também sentido no concelho de Tondela, em Viseu.

A autoridade avisa que "se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados" sendo que "a localização do epicentro de um sismo é um processo físico e matemático complexo que depende do conjunto de dados, dos algoritmos e dos modelos de propagação das ondas sísmicas".

Aconselham ainda os cidadãos a acompanhar "sempre as indicações dos serviços de proteção civil".