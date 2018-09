Um sismo de magnitude 4,6 na escala de Richter abalou esta manhã a região Centro e Norte do país, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A ocorrência foi registada às 07:12 da manhã desta terça-feira, e o o epicentro localizou-se a 130 quilómetros a Noroeste de Peniche, de acordo com o IPMA.

Fonte dos Sapadores Bombeiros de Vila Nova de Gaia disse à Lusa que os Sapadores receberam “bastante chamadas devido à curiosidade das pessoas”, mas que não há registo de danos.

Ouvidos pela Lusa, alguns habitantes das cidades do Porto e de Matosinhos disseram ter sentido o tremor que fez “abanar alguns objetos em casa”.

Também o Comando Distrital de Operação de Socorro e os Sapadores do Porto disse que, embora o sismo se tenha sentido, não houve nada de relevante a registar no distrito.

O Centro Sismológico Euro-Mediterrânico publicou um mapa da ocorrência no Twitter.

O sismo "não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) na região de Santa Maria da Feira", pode ler-se no site do IPMA.

Na escala de Mercalli, o nível III é de um efeito “Fraco”, correspondendo a um abalo que é: “sentido dentro de casa, em qaue os objetos pendentes baloiçam. A vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados. É possível estimar a duração mas não pode ser reconhecido com um sismo”, de acordo com explicação do IPMA.

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).