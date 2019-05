"Sismo de 6,8 graus de magnitude (Richter) diante da costa de La Libertad, a 66 km a sul de Playa Mizata. Profundidade de 48 km", escreveu na sua conta no Twitter o ministério do Meio Ambiente (Marn).

Devido à magnitude, foi decretado alerta de tsunami, estando a população impedida de se aproximar do mar num período de quatro horas.

O sismo ocorreu às 03h03, hora local (10h06 em Lisboa).

As autoridades da Proteção Civil, citadas pela agência Efe, disseram nas redes sociais que algumas zonas do departamento de San Salvador e Usulután (este) se encontram sem energia elétrica e que a principal estrada que liga o centro com o oeste do país está encerrada por risco de derrocadas.

A instituição acrescentou que o sismo foi sentido a nível nacional e que "até este momento não há registo de pessoas afetadas", mas o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico (PTWC) emitiu uma "advertência".