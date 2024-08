Esta segunda-feira, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, conversava com crianças e jovens sobre a importância de estar preparado para um desastre, na capital de Tonga, na Oceania, quando sentiu um tremor de terra.

Segundo escreveu Guterres na sua rede social X, todos foram, de imediato, informados pelos sistemas de alerta que não haveria alerta de tsunami.

O secretário-geral da ONU aproveitou para garantir que os sistemas de alerta estão a ser trabalhados e que, até ao final de 2027, todas as pessoas terão acesso a esta ferramenta, de forma a manterem-se protegidos.

Numa visita oficial pelo Pacífico, que já dura há alguns dias, António Guterres passou por Samoa e Nova Zelândia. No Tonga esteve presente, esta segunda-feira, na abertura do Fórum das Ilhas do Pacífico - Austrália, Fiji, Ilhas Cook, Nova Caledónia, Polinésia Francesa, Micronésia, Nauru, Nova Zelândia, Niue, Palau, Papua Nova Guiné, Ilhas Marshall, Samoa, Ilhas Salomão, Tonga, Tuvalu e Vanuatu -, onde apelou à salvação do Pacífico para salvar o mundo da crise climática.

Na rede social X referiu ainda que o "mundo ainda tem muito a aprender com o Pacífico".