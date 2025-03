De acordo com o El País, um site pornográfico espanhol está a testar uma solução semelhante ao "pajaporte" desde novembro e o seu tráfego caiu 85%.

Para Javier Fernández, responsável pelo setor de tecnologia de Techpump, empresa responsável pelo teste e que gere o site em questão, "esses 85% são uma quebra de negócio, porque o tráfego é negócio. Se o conseguirmos fazer para toda a Espanha, fechamos as portas".

Na prática, o site pede aos seus utilizadores de Barcelona e Madrid que escolham um sistema de verificação de idade para aceder ao conteúdo publicado. Mas não é apenas carregar num botão: é preciso verificar a idade introduzindo o bilhete de identidade ou recorrer a uma estimativa de idade feita por inteligência artificial, com base numa imagem do rosto do utilizador.

Dados partilhados pelos jornal espanhol mostram que dos 15% que acabam por se registar, "3,38% fazem a verificação e 11,7% fazem a estimativa da IA".

O "pajaporte" espanhol é uma carteira digital e uma solução governamental para limitar o acesso de menores a sites pornográficos. De momento ainda não está ativo, mas quando estiver disponível os sites terão de pedir a confirmação da idade de cada utilizador.

Esta ferramenta deveria estar pronta no "final do verão" do ano passado, mas ainda não viu a luz do dia. Neste momento, o "pajaporte" está a ser revisto para que tenha toda a segurança para os utilizadores e apresenta ainda dúvidas no que diz respeito à complexidade da confirmação de identidade através de software.

Apesar disso, os espanhóis concordam com a medida: 93,9% são a favor da restrição dos sítios de pornografia para menores.