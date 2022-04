Os ‘sites’ oficiais do Partido Comunista Português (PCP) e da Juventude Comunista Portuguesa (JCP) estão hoje com “problemas de acesso”, confirmou à Lusa fonte oficial do partido, sem identificar o motivo do problema.

Contactada pela Lusa, fonte oficial do partido confirmou, pelas 20:15, que os sites do PCP e da JCP estavam "com problemas de acesso, pelo menos desde meio da tarde de hoje", mas não soube identificar o motivo do problema. A CNN Portugal refere ter recebido um manifesto de um grupo de 'hacktivistas', não identificado pela estação de televisão, que acusa o PCP de tentar "silenciar o presidente [da Ucrânia Volodymyr] Zelensky". Em 8 de abril, o 'site' oficial do PCP esteve também com "problemas de acesso" e nessa altura a CNN Portugal atribuía o problema a um ataque informático, perpetrado por 'hackers' pró-Ucrânia. A Lusa constatou que os 'sites' do PCP e da JCP estavam incessíveis pelas 20:00 de hoje. Perto das 21:00 estavam ambos acessíveis por alguns minutos, voltando depois a ficar inacessíveis.