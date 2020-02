De acordo com o ministro, esta realidade deve-se ao facto de os indicadores tidos em conta na avaliação serem analisados em função das respostas de um painel de respondentes que faz uma avaliação de acordo com a sua perceção do desempenho de um país.

Assim, peço “que respondam aos inquéritos com rigor, verdade e com uma perceção informada”, reiterou.

O líder do Ministério da Economia vê ainda com estranheza que países como a Rússia ou o Bangladesh tenham uma regulamentação governamental “mais ligeira” do que em Portugal.

Já ao nível da justiça, em 2019, Portugal ocupava a 113.ª posição, entre 141 países, atrás de países como o Gana, o Zimbabué ou a Nigéria.

“O filme é de um conjunto de indicadores onde de facto não nos parece que a nossa posição seja correspondente àquela que merecemos”, vincou Siza Vieira, apelando a um olhar mais benevolente perante os índices, que, segundo o governante, não constituem uma forma de censura das políticas públicas.

Por sua vez, o presidente da AICEP, Luís Castro Henriques, referiu que os ‘rankings’ são muito importantes, uma vez que permitem a uma empresa conhecer Portugal.

“Não há empresa nenhuma que, ao tomar uma nova posição de geografia, não faça um estudo […] e, nesse processo, os ‘rankings’ são essenciais”, apontou.