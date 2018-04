Nikolai Glouchkov, um ex parceiro de negócios do oligarca russo que se tem oposto ao Kremlin Boris Berezovski, foi encontrado morto em casa, no oeste de Londres, a 12 de março. Segundo a polícia, morreu na sequência de “uma lesão ao nível do pescoço”.

“Passou quase um mês desde a morte de Glouchkov e, como se passou com Serguei e Youlia Srikpal, os britânicos não forneceram qualquer informação”, afirmou a embaixada russa em comunicado. “Como foram feitos numerosos pedidos”, a embaixada considera que “é deliberado”.

A embaixada afirmou que o Ministério dos Negócios Estrangeiros a aconselhou a recorrer à polícia.

Os Estados Unidos oferecerão uma nova identidade e uma “nova vida” no país ao espião duplo Serguei Skripal e à filha, Yulia, envenenados a 04 de março em Salisbury (Inglaterra), revela hoje o jornal britânico The Sunday Times.