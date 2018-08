O SMS preventivo da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) para o risco de incêndios para várias zonas do País chegou a mais de sete milhões de pessoas, segundo informação da ANPC.

As mensagens escritas enviadas para telemóveis chegaram a “7.099.858 de cidadãos que se encontravam esta manhã nos distritos de Évora, Setúbal, Lisboa, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Viseu, Guarda e Bragança”, segundo o mesmo comunicado.

A proteção civil referiu que entre as 08:00 e as 10:00 deste sábado, foram enviadas com sucesso 66% das mensagens.

Às 12:00, quatro horas após o início do processo, o número de mensagens enviadas com sucesso atingiu os 90,3%, segundo a mesma fonte.

“Importa esclarecer que se o telefone estiver desligado ou sem cobertura de rede a mensagem não é entregue, pelo que não é considerada nos valores percentuais anteriormente referidos”, lê-se ainda.