Os enfermeiros, que em 2018 totalizavam 44.932, foram o grupo profissional que mais cresceu, com mais 1.373 profissionais face a 2017, representando cerca 33% dos trabalhadores.

Os médicos, a segunda classe profissional com maior peso (21,6%), totalizavam 29.291, seguidos dos assistentes operacionais (19,7%), que eram 26.740 no ano passado.

Às despesas com pessoal, juntam-se o fornecimentos e serviços externos, que representaram 39,2% dos gastos, e o custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 17,6%.

Estas três rubricas representam 96,3% do total dos gastos do Serviço Nacional de Saúde, refere o relatório publicado no ‘site’ da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).

Quanto ao passivo, registou-se uma descida de cerca de 590 milhões de euros, para 3,79 mil milhões de euros, “influenciada sobretudo pela diminuição das contas de outros acréscimos de gastos, diferimentos e fornecedores”.

O relatório destaca a diminuição de 145,6 milhões de euros (menos 4,2%) nas dívidas a fornecedores e outras contas a pagar,

para 3,36 mil milhões de euros.

Esta descida “resulta do esforço empreendido no sentido de conter e recuperar os atrasos nos pagamentos a fornecedores”, destaca o documento.

O relatório explica que os resultados estão em parte associados ao novo Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública (SNC-AP), o que “não permite uma comparabilidade direta com o novo referencial, com especial incidência, no que respeita à apresentação das outras contas a pagar”.

Assim, acrescenta, “considera-se que a redução verificada no passivo tem origem sobretudo na rubrica de ‘diferimentos’, uma vez que o novo referencial determinou uma alteração no procedimento contabilístico de registo dos subsídios ao investimento, que em POCMS [Plano Oficial de Contabilidade do Ministério da Saúde], eram registados na rubrica de diferimentos, enquanto no SNC-AP passaram a ser escriturados na rubrica Transferências e subsídios de capital”.