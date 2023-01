As fortes chuvas que têm atingido o sudeste do Brasil nos últimos dias levaram a que as autoridades elevassem hoje o estado de emergência para 129 municípios do estado de Minas Gerais.

A Proteção Civil de Minas Gerais revelou que, entre a noite de sexta-feira e hoje, registaram-se deslizamentos de terra e inundações em Piranga, Astolfo Dutra, Cataguases, Perdões, Senador José Bento e Guiricema. Na cidade de Piranga choveu incessantemente durante 12 horas e 86 pessoas perderam as suas casas, enquanto outras 33 tiveram de ser retiradas devido ao perigo de deslizamentos de terra, avançou a agência Efe. Na cidade turística de Ouro Preto, que nesta altura do início do ano tem sempre um grande número de visitantes, a Proteção Civil identificou 313 zonas de alto risco. Desde a intensificação das chuvas em Minas Gerais, em setembro, já se registaram 14 mortos, 1.754 feridos e 7.602 desalojados. A previsão de chuvas fortes para a próxima semana mantém-se nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.