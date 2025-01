Das 24 vítimas, 16 pessoas morreram no incêndio de Eaton e oito no fogo de Palisades.

Um balanço anterior do mesmo departamento dava conta de 16 mortos na sequência dos incêndios florestais a afetar a cidade do sudoeste dos Estados Unidos.

Os bombeiros continuam a lutar contra os fogos que assolam Los Angeles desde terça-feira, sendo os mais graves o de Palisades, contido em apenas 11% desde sábado, e o de Eaton, que está contido em 27%, de acordo com os dados mais recentes do Departamento Florestal e Recursos Naturais.

Entretanto, os bombeiros conseguiram conter 89% do incêndio em Hurst.

Prevê-se que as condições meteorológicas se agravem entre hoje e quarta-feira, dificultando o trabalho dos profissionais.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, enviou no domingo mil elementos da Guarda Nacional do estado norte-americano para a área dos incêndios, elevando para cerca de 2.500 os operacionais que combatem os fogos.

O governador assinou também uma ordem executiva que suspende importantes regulamentos ambientais, para acelerar a reconstrução de casas e edifícios.

O incêndio já queimou mais de 5.700 hectares, destruiu pelo menos 7.000 estruturas e forçou a retirada de mais de 150.000 pessoas.

A causa dos incêndios ainda é desconhecida, e o xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, disse no sábado que todas as possibilidades estão a ser consideradas.