O número de mortos provocados por deslizamentos de terra no Nepal subiu hoje para 49, com os corpos de 26 pessoas recuperados por equipas de resgate em várias zonas do país.

O superintendente adjunto da polícia do distrito de Myagdi, Kiran Kunwar, afirmou que tinham sido recuperados 24 cadáveres em três municípios, enquanto quatro pessoas continuam desaparecidas e mais de uma dezena sofreu ferimentos por causa de vários deslizamentos de terra provocados por fortes chuvadas naquele distrito, situado a 200 quilómetros da capital, Katmandu. A autoridade nepalesa de Gestão e Redução de Risco de Desastres anunciou que os corpos de duas pessoas foram descobertos no distrito de Kaski, no centro do país. “As operações de resgate continuam em Sindhupalchowk, perto da fronteira com a China, onde 22 pessoas continuam desaparecidas desde quarta-feira”, afirmou o porta-voz daquela autoridade. A zona continua debaixo de fortes chuvas, o que prejudicou o trabalho das equipas de resgate, que mesmo assim conseguiram encontrar uma pessoa com vida. Cerca de 100 pessoas morrem todos os anos no Nepal durante a época das monções, que este ano estão a ser especialmente fortes e que estão para durar até finais de setembro. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram