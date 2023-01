"O número de camaradas mortos subiu para 89", informou o tenente-general Serguei Sevriukov num vídeo publicado pelo ministério da Defesa russo, no qual explicou que uma das principais razões que levou à localização dos militares russos foi "a utilização de telemóveis" durante a noite de passagem de ano.

"Neste momento, está a ser feita uma investigação para se perceber as circunstâncias do que ocorreu", disse o tenente-general no vídeo.

"Todavia, é bastante óbvio que a principal razão... foi a utilização maciça de telemóveis num só local que ficou ao alcance das armas inimigas...", disse o oficial russo.