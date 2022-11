De acordo com novo balanço divulgado nesta segunda-feira pela autarquia de Nápoles, morreram oito pessoas no deslizamento de terras que aconteceu no sábado no sul de Itália.

Quatro pessoas continuam desaparecidas, cinco estão feridas e 230 desalojadas, em Casamicciola Terme, cidade de 8.000 habitantes onde ocorreu a tragédia.

O governo de Itália declarou estado de emergência em Ísquia para poder mobilizar rapidamente meios e fundos para intervenções urgentes e a instalação de abrigos.

Mais de 650 socorristas foram enviados para a ilha, localizada na baía de Nápoles, para ajudar as vítimas do deslizamento de terras que terá resultado devido a vários fatores: desmatamento, falta de manutenção e de prevenção e urbanização maciça.

Citado pela edição desta segunda-feira do jornal "Il Corriere della Sera", o geólogo Aniello Di Iorio advertiu que a situação continua perigosa e que "uma boa parte do norte da ilha [...] ainda está em risco", incluindo Casamicciola Terme .

O jornal também citou o ex-autarca, Giuseppe Conte, que garante ter alertado várias administrações sobre o risco de deslizamento de terras, quatro dias antes da tragédia.

"Escrevi ao presidente da câmara de Nápoles, à Defesa Civil de Nápoles [...] Ninguém me respondeu", lamentou.